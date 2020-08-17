В защиту ненасытности. Яков Кротов - о власти и хоббитах

Трагичность мира в том, что всё начинается с влюблённости и заканчивается скукой. Если только не уйти в отрыв от мира. Про секс всё ясно сказал Фрейд. Начинается с гиперсексуальности, бешеного беганья по по потолку, а заканчивается тем, что "всё сложно".

Не так заметно, что ровно то же в познании. Собственно, какое уж наше "познание"! Так, образование… Начинается (если начинается, что отнюдь не правило, как, впрочем, и любовь) с жажды знаний, с готовностью переспать со всеми учебниками, со всеми интернет-библиотеками, всё в себя загрузить и выгрузить в преображённом виде, а заканчивается… Конечно, у кого-то не заканчивается. Свои Склодовские и Гротендики и сейчас есть. Но у большинства заканчивается, как и секс, властью.

Становится человек главой семейства - отцом или матерью, не принципиально. Становится учителем, директором школы, профессором, сисадмином, лектором… В общем, любовь к познанию куда-то испарилась, а на её месте скучная работа клерка. Сколько блестящих студентов-студенток становятся учёными? Ну, одно на десять тысяч… А остальные, произведя фейерверк диплома и магистерки, колупаются потихоньку, а выйдя на пенсию, с облегчением и колупаться перестают. Можно сажать розы.

В России не муха в янтаре, а пуля в дырочке лежит и мнит себя шмелём перед полётом

Как же редки гении! Гениальность всегда ненасытность. Вот Путин. Горбачёв насытился, Ельцин насытился, Сталин насытился, а этому всё мало. Новости сообщают, что у него в 2019 году доходы выросли на миллион рублей, но все понимают, что счёт идёт на сотни миллиардов долларов, а может, уже и за триллион перевалило. Ну мы же не Нигерия какая-нибудь! Это африканские и латиноамериканские диктаторы с сотней миллионов долларов уже успокаиваются, а наш-то, наш-то! Какие внуки - он уже на полтысячелетия накопил, а всё трудится наш хозяйствующий субъект на галерах.

Ну, конечно, и властвует - приятно, так-перетак, вытереть ноги о миллионы и миллиарды людишек, подержать за шкирку президента сверхдержавы и поглумиться над европами. Но всё же это лишь бонус к основному бизнесу.

Жажда любви должна быть ненасытна и не соглашаться ни на что, кроме вечности. Жажда богатства должна быть ненасытна. Пуще всего жажда свободы должна быть ненасытна. Потому что без свободы и любовь, и деньги горчат. Путин свободен, галерист он этакий, а вы?

Драма политической жизни - а "политика" для свободы как секс для любви - драма политической жизни в том, что люди готовы удовлетвориться малым. Вот нынче в Белоруссии - готовы удовлетвориться уходом Лукашенко? Александр Григорьевич, можете быть свободны! Да он и так пресвободен, об чём речь! Ах, отобрать неправедно нажитое? И всё? Ах, провести в Минске нюрнбергскую Гаагу? Достаточно? Спасибо, значит, вы не хотите свободы, вы хотите скуки, и вы её получите.

Многие уже получили. Скука хуже уныния - уныние это когда не добились цели, а скука - когда добились и обнаружили, что цель дурацкая была. Ну вот мечтает человек о демократии в своей стране - а что дальше? Как насчёт соседней страны? А в мировом масштабе? А за галактику кто в ответе? Достать чернил и засунуть туда палец, и держать долго-долго, пока белорусы не просто сковырнут Лукашенко, а сковырнут коросту скучной лимитрофной жизни ласкового теляти, который двух маток посасывает и на обеих сплёвывает. Ничего особенного не хочет и этим гордится - мы, мол, хоббиты.

Хоббиты, между прочим, совершенно оказались ненасытные существа - мало того, что мировое зло победили, так ещё и у себя в доме захотели по максимуму: быть собой. Но это уже даже гениальный Толкин описывать не стал. Но сколько же хоббитов застряли на полпути к бесконечности и думают, что живут вечно, хотя просто превращаются в муху в янтаре?! Что уж говорить о России, где не муха в янтаре, а пуля в дырочке лежит и мнит себя шмелём перед полётом.

Какое счастье, что есть та же белая Россия, отнюдь не пушистая, как выяснилось, что-то там отросло, щетина эротическая-политическая, колется и бритью сопротивляется, уже отлично. Хотят чего-то и, хочется надеяться, не остановятся, получив подачку - как в России принято останавливаться, получив от Хрущёва хрущёбу, от Горбачёва дырку в железном занавесе, от Ельцина доллар, от Путина - ну, тут долго перечислять, да и не хочется язык поганить.

Как в рассказе Евангелия о преображении Господнем? Пётр бряк: "Давай тут поселимся, сделаем три хрущобки, Тебе, Моисею, Илье…" Ну, Господь Иисус Христос ему всё сказал. Преобразиться недурно, но преображение тогда преображение, когда ненасытимо, когда не застревает, когда идёт вперёд, чтобы эволюция закончилась не скукой, а счастьем не кончаться никогда.

Яков Кротов – историк и священник, ведущий рубрики "Между верой и неверием" на сайте Радио Свобода

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