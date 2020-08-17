CIT: грузовики Росгвардии заметили по дороге в Белоруссию

На российских трассах Е95 и M1 были замечены несколько десятков грузовиков "Урал" и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков, идентичных машинам Росгвардии, которые, предположительно, двигались в сторону границы с Белоруссией. Об этом пишет расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), которая проанализировала сообщения нескольких СМИ, а также записи с фотографиями и видео в соцсетях.

Как сообщил читатель "Фонтанки", на дороге между Санкт-Петербургом и Псковом, ему навстречу проехали около 30-40 грузовых автомобилей. В Западном военном округе сообщили изданию, что "представленные образцы техники не стоят на вооружении войск" округа.

На дороге Москва - Минск машины без опознавательных знаков заметили читатели "Медузы".

Видео с этими автомобилями также опубликовал в твиттере журналист Василий Максимов, получивший запись от коллеги. CIT отмечает, что на видео присутствуют координаты, которые указывают на развязку южнее Смоленска — в 83 километрах от границы с Белоруссией.

"Медиазона" нашла ещё два видео на YouTube. Оба опубликованы 16 августа. Первое снято на трассе М-1 в сторону Белоруссии: автор видит колонну из светло-серых КамАЗов и подчеркивает, что внутри них "вояки сидят", хотя качество съемки не позволяет это разобрать.

Второе видео, судя по геометке, снято в подмосковном городе Голицыно.

В Росгвардии эти сообщения пока никак не комментировали.

На фоне протестов , начавшихся в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, Александр Лукашенко дважды общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. 15 августа Лукашенко заявил, что Россия готова оказать "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь в случае внешних военных угроз".

16 августа пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили сложившуюся в связи с протестами ситуацию, отметив, что на Белоруссию оказывают давление извне. "С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности", – говорится в сообщении Кремля.