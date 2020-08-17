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Лица защитников горы Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал, что работы по добыче известняка на шихане Куштау не будут проводиться, пока не будет найдено компромиссное решение. Об этом он сказал 16 августа во время посещения лагеря защитников шихана.​

Конфликт на шихане Куштау начался в августе этого года, после того как Башкирская содовая компания приступила к геологоразведке и вырубке леса на горе. Куштау, по мнению местных жителей и экоактивистов, является частью единого горного массива с шиханами Торатау и Юрактау, которые имеют статус памятников природы.

15 августа лагерь защитников Куштау разгромили сотрудники ЧОПа и бойцы ОМОНа. Были задержаны более 70 активистов.

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Артур Асафьев

Внештатный корреспондент в Республике Башкортостан. Сотрудничает с Радио Свобода с 1998 года. 

Родился в 1966 году в Уфе. В 1991 году закончил исторический факультет Башкирского государственного университета. Журналистикой занимается с 1990 года. Работал в независимых печатных изданиях Башкирии, сотрудничал с "Новой газетой" и изданием "Новое время"/"The New Times". Лауреат журналистского конкурса "Вопреки" имени Ларисы Юдиной 1999 года.

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