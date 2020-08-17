Главу штаба Навального в Хабаровске арестовали на 10 суток

Суд в Хабаровске назначил 10 суток административного ареста руководителю регионального штаба Алексея Навального Алексею Ворсину.

Ворсина обвинили в нарушении правил участия в шествии в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.

Претензии правоохранительных органов вызвало то, что, по утверждению полицейских, активист во время акции 28 июля скандировал в громкоговоритель "про зарплаты депутатов".

В качестве доказательства в ходе судебного заседания была представлена запись шествия без указания даты, на котором видна размытая фигура. Полицейский, выступавший в суде, утверждал, что это и есть Ворсин. Кроме того, он запутался в маршруте движения участников акции. Необычным оказался и рапорт из полиции, представленный в ходе судебного заседания, пишет "Новая газета". В документе было указано, что 25 июля замначальника УМВД смотрел на YouTube, как Ворсин 28 июля принимает участие в протестном шествии.

Алексея Ворсина задержали 15 августа после очердной акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На него составили протокол и оставили в полиции до суда. Как пишет "ОВД-Инфо", ранее Ворсин выступил с речью и предложил применить в Хабаровске успешный опыт акций протеста на белорусских предприятиях.

Жители Хабаровского края уже больше месяца протестуют против преследования бывшего губернатора Сергея Фургала. В последние дни кроме лозунгов в защиту и против врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, на шествиях и митингах звучат и лозунги в поддержку участников протестов в Белоруссии против Александра Лукашенко.