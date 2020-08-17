Рабочие минского завода встретили Лукашенко криком "Уходи!"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня прилетел на вертолёте на Минский завод колесных тягачей, рабочие которого на прошлой неделе присоединились к акциям протеста против Лукашенко.

Лукашенко на заводе доложили, что предприятия в стране в целом работают, после чего он высказался о призывах к забастовкам на заводах так:​ "Я знаю, несмотря на то что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - цитирует агентство Лукашенко.​

Он также заявил, что новых выборов в стране не будет: "Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет". Часть работников завода, перед которыми он выступал, освистали его — при этом большую часть участников забастовки на встречу не пустили. Рабочие скандировали "Уходи!". Лукашенко им отвечал: "Можете ещё покричать".

Рабочие других бастующих предприятий Минска устроили шествие к МЗКТ.

Ранее генеральный директор Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Алексей Римашевский на встрече с работниками предприятия 15 августа заявил, что Александр Лукашенко проиграл президентские выборы.



Римашевский признался, что голосовал за действующего президента, и допустил, что белорусы "пожалеют" о таком выборе.