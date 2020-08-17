Движение АУЕ признано экстремистским и запрещено в России

Верховный суд России по иску генпрокурора страны запретил деятельность движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), признав его экстремистской организацией.

"В суде установлено, что АУЕ является хорошо структурированной и управляемой организацией – молодёжным движением экстремистской направленности", - говорится в сообщении Генпрокуратуры. В нём также подчёркивается, что деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству.

Как отмечает РБК, аббревиатура АУЕ используется в криминальном сленге в качестве приветствия. Участники сообщества АУЕ популяризуют уголовный образ жизни, выступают за признание авторитетов уголовного мира и тюремных схем поведения в повседневной жизни.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что уделяет особое внимание противодействию распространения среди подростков идеологии АУЕ. Правозащитники, как пишет "Интерфакс", еще в 2016 году отмечали, что субкультура используется и настоящими заключенными, которые таким образом собирают с подростков "дань".