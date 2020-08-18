Актёр или депутат? Сетевые споры на смерть Николая Губенко

В Рунете говорят и спорят о Николае Губенко - известный актёр и режиссёр ушёл из жизни ещё в воскресенье.

Армен Гаспарян:

Умер Николай Губенко. Все меньше остается с нами актеров той "Таганки"...

Алексей Слаповский:

Николай Губенко. Цельный, умный, талантливый. Я многое мог бы сказать, но скажу лишь одно: то кино, что вы снимали, было вне мод и волн, очень своё, штучное, такое кино сделало бы честь современному кинематографу. Только ему честь не нужна.

Покойтесь с миром и уж простите: с юности, как увидел, так полюбил навсегда вашу жену. И понимал: такая женщина абы кого не полюбит...

Конечно, нельзя забывать и о политической карьере Губенко - он успел побывать министром культуры, а в наши дни отработал несколько сроков депутатом Мосгордумы от КПРФ.

Сергей Пархоменко:

Совершенно верно. Так и есть.

А все остальное, что у него было, он обменял на это вонючее депутатство.

Так и с вами будет - со всеми, обменявшими на собачью депутатскую верность начальству свою славу, свое достоинство и свою совесть.

Максим Соколов:

Не то, чтобы я очень скорбел по Н. Н. Губенко, однако день смерти -- не самый лучший, чтобы так исходить злобой. Или советник верит в свое бессмертие?

В целом же о взглядах Губенко пишут много, но довольно взвешенно.

Виталий Максимов:

Он до последнего своего вздоха остался верен своим убеждениям. Не «перестроился», не согнулся, никого не предал, продолжал оставаться творцом и борцом в искусстве и политике. Фанат? Нет! Просто - остался верным идеалам своей молодости и той стране, которой однажды присягнул. Очень жаль, что он ушёл до конца не высказанным, и как следует, - не выслушенным... Очень жаль, что так внезапно - за один день до своего Дня Рождения!

Виктория Шохина:

Он был безмерно талантлив и честен. Про таких, как он, в старые времена говорили - человек с понятиями. А еще – живущий по совести. И то, что он вступил в КПСС, когда все уже собрались из неё выходить, тоже говорит в его пользу.

Вспомним, что именно он, будучи худруком Театра на Таганке, долго добивался возвращения Юрия Любимова и восстановления его гражданства. Потому что считал это правильным и честным.

А потом, не согласившись с тем, как Любимов стал руководить театром, ушел из него. Потому что считал это правильным и честным.

Вспомним его постановки в театре "Содружество актеров Таганки" - "Четыре тоста за Победу", "Иванов", "ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)"."Афган"…

Вспомним и о том, что он выступал против расстрела Белого дома в 1993-м

Антон Орехъ:

Сегодня не стало Николая Губенко. Отношение к которому максимально противоречивое.

Талант его был огромен! Без Губенко не было бы Театра на Таганке, потому что все первые постановки Любимова были построены вокруг Губенко. Пока он оставался в труппе, даже Высоцкий был буквально на вторых ролях.

Потом Николай Николаевич ушел, сам стал режиссером, вернулся на Таганку, как никто много сделал для возвращения Любимова из изгнания. Лишь для того, чтобы насмерть с ним рассориться и расколоть театр.

Губенко вступил в КПСС в 1987, когда из партии наоборот начали уходить, был последним министром культуры СССР и оставался не формальным, а идейным коммунистом… и говорил порой совершенно жуткие вещи.

Его талант был гораздо больше и глубже, чем то, как он смог его реализовать. Но Губенко всегда заполнял собой много пространства и вторых ролей не играл.



Валерий Кичин:

По печальному поводу пересмотрел лучшие картины Губенко "Подранки", "Из жизни отдыхающих", "И жизнь, и слезы, и любовь". Я всегда помнил, что это очень хорошее кино. Но вот ушел их создатель - и видно, что это редкостное кино - по исповедальности, по силе и выразительности образов, по неожиданной для столь "маскулинного" человеческого типа нежности и беззащитности.

Это все, конечно, кино его воспоминаний, его собственной очень драматичной жизни, его "Амаркорд" - не случайно там то и дело проскальзывают то родственные Феллини образы, то музыкальные обороты великого Нино Рота в замечательных саундтреках Исаака Шварца. И каждое актерское явление - отсюда и в вечность.

Щемяще печальное наслаждение.

Посмотрите их теперь. И станет ясно, какого художника мы потеряли значительно раньше. Мы его потеряли в тот момент, когда его совратили (или его потянуло) в политику.

И мудрое стало неумным, и проницательность стала близорукостью, по-детски чистое стало циничным и расчетливым. Политика на этой судьбе большого художника еще раз доказала, что она по природе - антипод всему разумному, доброму и вечному.

Стас Садальский:

«Умер депутат Губенко» - это сейчас в первых новостях яндекса.

Стыдно, господа, не позорьте свой ресурс, фильтруйте мусор!((

Это горе для всей нашей русской культуры. Умер выдающийся Актер и Режиссер, чьи фильмы входят в золотой фонд отечественного кинематографа.

Личность, Человек, Патриот.

Сирота, в годик оставшийся без родителей, когда папа погиб под Луганском, а маму в 1942-м повесили румыны за отказ работать на фашистов.

Детдомовский подранок, до конца своих дней хранивший верность Советской родине, которая его воспитала.

Лучший министр культуры, который у нас был.

Да, депутат. Который, в отличие от всех госдумовцев, всю свою депутатскую зарплату раздавал артистам своего театра…

Знавший и друживший со всеми эпохальными людьми нашего искусства.

Друг, который, зная о недуге Высоцкого, за всю жизнь не выпил с ним ни одной рюмки! Который имел несчастье первым констатировать смерть Шукшина на теплоходе «Дунай»...

Для меня это утрата вселенского значения.

Светлая память и искренние слова сочувствия Жанне Болотовой…

Вячеслав Шмыров:

Человек, который не мог предать свое детдомовское детство и потому не мог предать страну, министром и актером которой он был. Эту драму с последующими депутатскими кабинетами еще предстоит осознать...

Екатерина Барабаш:

Последние 30 лет мы были соседями по дому, часто виделись во дворе, и он приглашал прогуляться по набережной - мы были знакомы с моего детства. Поначалу я немного напрягалась, зная его приверженность коммунистическим взглядам и ностальгию по СССР, но быстро перестала, научившись видеть в нем того, молодого Губенко, времен Хуциева и раннего Любимова. Тем более что он не был агрессивен в отстаивании своих устаревших идеалов. Потом было много всякого - раздел театра, Мосгордума, неприятие свободы в искусстве. Разное было. Но сегодня я этого не помню - я помню "Заставу Ильича", Таганку и "Подранков"...

Андрей Плахов:

Не готов я и к тому, чтобы оценивать его деятельность как министра культуры, депутата Мосгордумы, вторгаться в конфликтную историю Театра на Таганке. Скажу только о том, как воспринимаю его кинематографический образ, который все равно связан с человеческим.

Он появился у Марлена Хуциева в "Заставе Ильича" – и связался в зрительском сознании с атмосферой и запахом оттепели. У него была органика социального героя, но этот герой все меньше востребовался временем. И когда Губенко заменил погибшего на съемках фильма «Директор» Евгения Урбанского и сыграл вместо него, это не стало открытием: эпоха таких героев и таких актеров ушла.

Тогда, не бросая актерства, он пришел в режиссуру – и снял несколько фильмов со своей интонацией и стилем: «Пришел солдат с фронта», «Из жизни отдыхающих», и прежде всего – «Подранки». Это было кино о нем самом, родившемся в Одессе во время бомбежки, потерявшем родителей на войне (отец погиб в бою, мать была повешена немецкими оккупантами), воспитанном в детдоме и в суворовском училище.

Он был талантом из народа, в нем чувствовались боль и надлом, в искусстве он не был конъюнктурщиком. И он же впитал присущие народу иллюзии, заблуждения и предрассудки.

Борис Берман:

Уже сказано много слов о его противоречивом жизненном пути. Детали этих «противоречий» уйдут со временем, сгинут. Останутся его фильмы, его роли.

С «Подранками» связано одно из самых сильных моих зрительских впечатлений.

Это было сорок четыре года назад.

В Доме кино на премьере «Подранков» был невероятный аншлаг и, как всегда в таких случаях, для тех, кто не попал в Большой зал (где на сцену выходили участники съемочной группы), открыли Белый зал. Туда я и попал.

Поскольку съемочной группы там, разумеется, не было, просмотр в Белом зале начался раньше просмотра в Большом.

Фильм меня потряс.

И я не захотел с ним расставаться. Я физически ощутил, что мне вновь надо увидеть коду «Подранков»: когда Губенко за кадром читает стихи Шпаликова.

Стихи, бьющие наповал своей гениальной простотой.

Я помчался к двери, ведущей к фойе Большого зала, взбежал по одной из лестниц - и успел к финалу.

В великой тишине я вновь услышал голос Губенко. Только он, мне кажется, мог т а к прочитать стихи Шпаликова.

Это были строчки и про мою жизнь, про моих папу и маму.

В такие минуты мы вместе.

Татьяна Хохрина:

Умер Николай Николаевич Губенко. С момента, как я это услышала, я хожу и разговариваю, а точнее - спорю сама с собой. И могу сказать тем, чьи мнения на его счет будут кардинально противоположны, - и вы правы, и вы правы. Не зря сказал классик, что широк русский человек - надо бы сузить. А тут даже не так и широк, как многогранен, похож на чудо-картинки психотерапевтов: отсюда посмотришь - бабочка на цветке, оттуда - муха на дерьме. Поэтому затыкаешь уши, закрываешь глаза и вслушиваешься и вглядываешься в себя. А в тебе откуда-то из глубины, из давно забытых лет выплывает его молодое и казавшееся тогда совершенно узнаваемым и близким лицо, его коренастая ловкая фигура, сплетенная, словно в гимнастическом этюде, с его тогдашними единомышленниками и заединщиками и неотделимая от них, выхваченный лучом фонарика Любимова его хитроватый, зоркий и ироничный взгляд, так отличающийся от мутного, оловянного выката в последние годы. А в ушах у тебя звучит его голос, читающий Шпаликова и, пожалуй, единственный, способный спеть Высоцкого не хуже автора, потому что понимал все так же, или затянуть тюремную, словно сам срок мотал, потому что шкурой своей чувствовал, как это. Ведь тогда он еще ловил в театре каждое слово Солженицына, а не объявлял его, как позже, агентом империализма. А перед глазами мелькают кадры его ролей и режиссерских работ: Пришел солдат с фронта, Мне 20 лет, Подранки, Из жизни отдыхающих, И жизнь, и слезы, и любовь...И ты понимаешь, что не мог их создать тот мордатый, упертый, ограниченный дядька с набором заплесневелых лозунгов подмышкой. И становится невыразимо горько, что последние парадные картинки с его выставки загородили то прекрасное его прошлое, где он был такой живой, такой теплый, такой свой. Давайте его таким и запомним.