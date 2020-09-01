Дороги к свободе. Даты и ценности в Москве и Киеве

Вторая Мировая война: 1 сентября или 22 июня? Почему Путин гневается на Зеленского из-за высказываний о начале Второй Мировой? Виталий Портников спрашивает украинского историка Александра Зинченко и российского историка Бориса Соколова.
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