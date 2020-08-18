В США открылся съезд Демократической партии

В Соединенных Штатах в понедельник вечером открылся съезд Демократической партии, на котором бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Камала Харрис будут официально выдвинуты кандидатами партии на посты президента и вице-президента США.

Впервые в истории съезд проходит виртуально. Делегаты находятся дома у телевизоров и экранов компьютеров, выступающие обращаются к ним из разных концов страны в режиме онлайн.

Главным спикером первого дня стала бывшая первая леди страны Мишель Обама. Она выступила с резкой критикой нынешнего президента страны Дональда Трампа, назвав его "неподходящим" для страны президентом. "У него было больше, чем достаточно времени, чтобы доказать, что он может справиться с этой работой. Совершенно очевидно, что она ему не по плечу. Он попросту неспособен быть тем, кто нам требуется в данный момент", - провозгласила Мишель Обама.

Бывший кандидат в президенты сенатор Берни Сандерс заявил о том, что ставкой в этих выборах является будущее американской демократии, будущее экономики и будущее планеты.

На съезде Демократической партии выступают несколько республиканцев-оппонентов Дональда Трампа. В первый день съезда слово было предоставлено бывшему губернатору Огайо и бывшему кандидаты в президенты от Республиканской партии Джону Кейсику, который обвинил президента Трампа в том, что тот делает ставку на раскол страны. Америка находится на распутье, - заявил Кейсик, сейчас необходимо выбрать верный путь.

В свою очередь президент Трамп провел в понедельник предвыборные встречи в Миннесоте и Висконсине. "Мы можем проиграть на выборах только, если они будут сфальсифицированы", - заявил Дональд Трамп, который в последнее время выражал недоверие к процедуре голосования по почте. Этим вариантом, как ожидается, воспользуется в этом году огромный процент избирателей, которые побоятся прийти на избирательные участки из-за пандемии коронавируса.

Съезд Демократической партии завершится в четверг.