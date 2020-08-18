В Осло арестован норвежец по подозрению в шпионаже на Россию

В Норвегии по подозрению в шпионаже в пользу России арестован сотрудник DNV GL. В полиции безопасности Норвегии утверждают, что арестованный норвежец в минувшие выходные встречался с сотрудником российских спецслужб. Об этом сообщается в твиттере полиции безопасности.

Он обвиняется в причинении ущерба государственным интересам. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

Его имя норвежские СМИ не приводят. Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на источники в спецслужбе сообщает, что он уроженец России с норвежским паспортом. Официально это подтверждено не было.

Как пишет газета Aftenposten со ссылкой на заявление пресс-секретаря службы безопасности полиции Норвегии Лине Нигор, его задержали во время встречи в ресторане с офицером российской разведки. Задержанный признал, что получил деньги за передачу информации, но отрицает, что его действия несли угрозу интересам страны, рассказала его адвокат.

Официальной представитель норвежской спецслужбы Мартин Бернсен в беседе с агентством Рейтер отказался отвечать на вопрос, почему не был также задержан российский гражданин , с которым встречался норвежец, и не был ли он дипломатом.

В компании DNV GL подтвердили Би-би-си задержание сотрудника и заявили, что сотрудничают со следствием. Однако не стали отвечать на вопрос о том, с чем именно была связана работа арестованного.

Компания DNV GL занимается консультационными услугами в области энергетики, а также сертификацией корабельного оборудования и подводных трубопроводов, в том числе и в России, и выступает сертифицирующей организацией для газопровода "Северный поток-2".

Предыдущий шпионский скандал между Россией и Норвегией произошел в 2017 году. Тогда в Москве был арестован норвежец Фроде Берг — его обвинили в получении секретных сведений о ВМФ России. В 2019 году Берг получил 14 лет лишения свободы и вскоре вместе с двумя литовцами был обменян на двух осуждённых в Литве за шпионаж россиян.