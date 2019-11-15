Литва обменялась с Россией осуждёнными за шпионаж гражданами. Двое россиян обменяны на двух литовцев и одного норвежца. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу литовской контрразведки Дарюса Яунишкиса.

Ранее в пятницу президент Литвы Гитанас Науседа помиловал осужденных за шпионаж россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Решение было принято на основании только что принятого закона об обмене осуждённых за шпионаж.

О готовящемся обмене писало ранее издание BNS. По его данным, в обмен на россиян Литва планировала получить Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамошайтиса и Фруде Берга, осуждённого российским судом за сбор информации о российских атомных подлодках по заданию норвежской разведки.

Кем обменялись Москва и Вильнюс

Россиянин Николай Филипченко был сотрудником Федеральной службы безопасности. В 2017 году он был приговорен судом в Вильнюсне к 10 годам лишения свободы за шпионаж. В том же году российский гражданин Сергей Моисеенко был приговорен Шяуляйским судом к 10 с половиной годам лишения свободы за вербовку литовского офицера.​

Гражданин Литвы и России Евгений Матайтис, согласно привгору, собирал сведения о российской армии по заданию спецслужб Литвы. В 2016 году суд в Калининграде приговорил его к 13 годам колонии строгого режима по статье о государственной измене. В том же году российский суд приговорил литовца Арстидаса Тамошайтиса к 12 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

Норвежец ​Фруде Берг был осуждён в Москве в апреле 2019 года. 62-летний бывший пограничник был признан виновным в шпионаже против России.