У СИЗО в Минске тысячи людей потребовали освободить задержанных

В Минске несколько тысяч человек собрались в понедельник вечером около СИЗО № 1, где содержатся задержанные на акциях протеста, а также блогер Сергей Тихановский, обвиняемый в организации беспорядков. Его жена Светлана Тихановская стала главным соперником Александра Лукашенко на выборах президента 9 августа.

По оценке Tut.by, на площади перед зданием собрались 5-7 тысяч человек. Участники митинга периодически скандируют "Выпускай!", "Уходи!". Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, среди бело-красно-белых флагов возле микрофона был флаг Евросоюза, но участники стихийного митинга потребовали снять "чужой флаг" и его убрали.

Часть участников митинга у СИЗО № 1 затем направилась маршем к изолятору временного содержания на улице Окрестина, где содержатся задержанные после разгона акций протеста в Минске.

Между тем, когда протестующие дошли до парка возле изолятора, дежурящие там волонтеры встали цепью, чтобы колонна не прошла дальше за ограждение. Волонтеры просили демонстрантов не выкрикивать лозунги — ранее они сообщали, что задержанных избивают, если сотрудники слышат шум в их поддержку с улицы.

Портал Tut.by сообщает, что незадолго до завершения митинга к его участникам приезжала Ольга Ковалькова, представитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Однако к ней никто из администрации ИВС не вышел, заявив, что "здесь нет политзаключённых".

После этого демонстранты стали расходиться.

Вчера МВД Белоруссии заявило, что в изоляторах остаются 122 задержанных.