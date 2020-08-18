Помощь российского федерального бюджета Чеченской республике на компенсацию последствий эпидемии коронавируса превысила потери региона на 1272 процента. Такой вывод содержится в исследовании профессора МГУ Натальи Зубаревич, опубликованного изданием “Проект”.

По подсчётам экономиста, за январь-май российские регионы получили из федерального бюджета в полтора раза больше финансовой помощи, чем за тот же период 2019 года. За два карантинных месяца — почти вдвое больше (на 89 процентов). Только за апрель-май регионы получили на 288 миллиардов рублей больше трансфертов, чем за тот же период 2019 года, пишет профессор, ссылаясь на данные Росстата и Федерального казначейства.

Регионам компенсировали падение их доходов от пандемии. При этом помощь раздавалась неравномерно, отмечает автор исследования. Одним регионам компенсировали почти все или все потери, а другим не дали даже и пятой части. Калужская, Курская, Вологодская, Мурманская, Астраханская, Нижегородская, Самарская, Оренбургская области, Пермский, Красноярский край и республика Коми получили из Москвы только от шестнадцати процентов до половины выпавших доходов. Ряд регионов получил больше, чем потерял.

Например, Чеченская республика, чей бюджет на 80 процентов состоит из федеральных дотаций, при падении собственных доходов на полмиллиарда рублей получил помощь на 6 миллиардов — это в 12 раз больше потерь. Республика Алтай потеряла 28 миллионов рублей, а получила 1 миллиард 133 миллиона, таким образом помощь превысила потери в 39 раз. Почти в три раза больше помощи, чем потерь у Псковской области.

Решения о помощи принимаются непрозрачно и нередко обусловлены лоббизмом и политическими причинами, отмечает Зубаревич.