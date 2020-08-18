Фермеры в Таиланде призвали наказать оппозицию за оскорбление монархии

В Таиланде группа из 100 фермеров направила письмо премьер-министру Прают Чан-Очу с требованием подать в суд на участников антиправительственных протестов. Авторы письма утверждают, что протестующие – в основном студенты, преподаватели вузов и политики – оскорбляли короля и демонстрировали желание сделать монархию второстепенным институтом.

Массовые протесты с требование отставки правительства прошли в Таиланде в воскресенье, 16 августа. В столице королевства Бангкоке на улицы вышли более 10 тысяч человек. Они требовали принятия новой конституции и проведения новых выборов. Часть протестующих также наставала на проведении реформы монархии с ограничениями власти короля.

Тайская оппозиция обвиняет премьер-министра в узурпации власти по итогам прошлогодних выборов. Генерал Прают Чан-Оча это отвергает.

Первые антиправительственные митинги в Таиланде прошли в конце прошлого года. Поводом стал запрет оппозиционной партии Future Forward. Из-за ограничений по коронавирусу оппозиционное движение развивалось в интернете, но в июле студенты возобновили акции на улицах.