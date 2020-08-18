Путин и Меркель обсудили кризис в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону кризис в Белоруссии после выборов президента 9 августа.
Канцлер заявила, что Минск должен воздержаться от применения насилия в отношении мирных протестующи, освободить политзаключённых и вступить в диалог с обществом для преодоления сложившейся ситуации.
В свою очередь Путин заявил о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Российский президент выразил надежду на скорейшую нормализацию обстановки в республике.
На сегодня в Белоруссии запланировано первое собрание координационного совета оппозиции. Ожидается, что на заседании будут сформулированы принципы работы совета и требования к власти.
В среду, 19 августа, лидеры Евросоюза проведут в Брюсселе экстренный саммит по конфликту в Белоруссии. Главы государств и правительств ЕС, в частности, намерены обсудить целесообразность введения санкций в отношении причастных к фальсификациям выборов и жестокому подавлению протестов.
- Официальные итоги выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал около 80 процентов голосов, вызвали массовые протесты, которые власти начали жестоко подавлять. Тысячи были задержаны, сотни пострадали, по меньшей мере один человек погиб.
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