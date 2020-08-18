Трибунал ООН не нашёл причастности "Хезболлы" к убийству премьера Ливана

Спецтрибунал ООН в Гааге не нашёл доказательств причастности Сирии и лидеров проиранской шиитской группировки "Хезболла" к убийству бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири 15 лет назад. Судья заявила, что Дамаск и "Хезболла" могли иметь мотивы для убийства Харири, однако их связь с преступлением суд не обнаружил.

Обвиняемыми по основному делу проходят четыре человека. Они связаны с "Хезболлой". Никто из них не был задержан и не сдался добровольно, поэтому судят их заочно.

Ожидалось, что суд вынесет приговор в начале августа, однако заседание отложили из-за взрыва в порту Бейрута.

Рафик Харири погиб 14 февраля 2005 года в Бейруте при взрыве, жертвами которого стал еще 21 человек. Более 200 получили ранения. За четыре месяца до того Харири ушёл в отставку с поста премьера и возглавил оппозицию, которая требовала вывода с территории Ливана сирийских войск. Под давлением Бейрута и международного сообщества в апреле 2005 года сирийские солдаты покинули Ливан после почти 30-летнего присутствия.