Близкий к Путину чиновник купил недвижимость на 2 млрд рублей

Близкий к Владимиру Путину чиновник Олег Говорун, около 20 лет проработавший в правительстве и администрации президента России, купил элитную недвижимость на сумму более 2 миллиардов рублей, сообщает The Insider со ссылкой на данные Росреестра.

Согласно расследованию The Insider, Говоруну принадлежит около 2 тысяч квадратных метров недвижимости в элитном доме на Новинском бульваре в центре Москвы, а также особняк в элитном коттеджном посёлке в Подмосковье. Большинство из покупок Говорун сделал в 2018 году, когда занимал пост начальника управления президента России по приграничному сотрудничеству. В декларации он указал, что покупки осуществлены "за счёт накоплений".

Исходя из декларации Говоруна за 2018 год, он заработал 6,6 миллионов рублей, а начиная с 2009 года его среднегодовой доход составил 18 миллионов. The Insider подчеркивает, что в таком случае чиновник должен был копить на совершённые им покупки более ста лет.

Отдельно издание отмечает, что Говорун обязан своей карьерой бывшему помощнику Владимира Путина Владиславу Суркову. В администрацию президента России Говорун пришёл в 2000 году, спустя несколько лет он стал главой управления по внутренней политике и вошёл в руководство "Единой России". В 2011 году чиновник был назначен полпредом президента в Центральном Федеральном округе, а ещё через год - министром регионального развития. В 2013 году Говоруна вернули на работу в администрацию президента.

Также Говорун входил в совет директоров подконтрольного Ростеху "Конструкторского бюро приборостроения" и акционерного общества "Высокоточные комплексы". При этом акциями компаний он не владел.

В прошлом году Говорун перешел на работу в ВЭБ.РФ, заняв пост заместителя председателя госкорпорации. Отмечается также, что чиновника внесли в санкционный список США.

На просьбу The Insider прокомментировать информацию о приобретении элитной недвижимости Говорун не ответил. Передать вопросы чиновнику отказался и его сын Сергей, который с 2008 по 2019 годы также находился на государственной службе - в частности, он был был помощником нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Согласно информации СМИ, в прошлом голу Сергей Говорун приобрёл машину Mercedes-Benz S 500 4MATIC. Новый автомобиль такой марки стоит около 11 миллионов рублей.