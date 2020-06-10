ФБК: семья главы Росприроднадзора купила недвижимости на 720 млн

Семья главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой владеет несколькими элитными квартирами в Москве, недвижимостью в Подмосковье и в курортном французском городе Жуан-ле-Пен, расположенном между Ниццей и Каннами.

Общая стоимость недвижимости оценивается в 720 миллионов рублей, следует из документов, опубликованных Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. ФБК отмечает, что общего задекларированного дохода всех членов семьи Радионовой не хватит даже на десятую часть приобретённого.

Собственником двух квартир в жилом комплексе на Цветном бульваре в Москве, согласно расследованию фонда, является отец главы Росприроднадзора. Ещё одной квартирой, расположенной в том же ЖК, владеет мать чиновницы. Ей также принадлежат квартира в Фурманном переулке в центре столицы, недвижимость во французском Жуан-ле-Пен и 600-метровый дом с участком в Подмосковье. При этом и отец, и мать Радионовой – обычные пенсионеры, а оба её брата – прокуроры, с официальным ежемесячным доходом, не превышающим 150 тысяч рублей.

Сама Светлана Радионова на госслужбе с 22 лет. Она прошла путь от референта в подмосковной прокуратуре до заместительницы начальника Ростехнадзора, после чего в 2018 году получила нынешнюю должность. ФБК подчеркивает, что про её занятие бизнесом за всё это время нигде не упоминается.

Отдельно в расследовании отмечается, что по решению судов были заблокированы более ста интернет-страниц с информацией о чиновнице.