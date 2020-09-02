Время Свободы: "Контрсанкции будут вреднее для самой Беларуси"
Страны Балтии ввели санкции против режима Александра Лукашенко, будут ли опасными для них возможные ответные меры Минска?***Белорусские власти не дали возможности вернуться в страну из Польши главе католической церкви Беларуси архиепископу Тадеушу Кондрусевичу***Глава независимого профсоюза «Альянс Учителей» Даниил Кен уволен из петербургской школы, где он работал
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