Байден стал официальным кандидатом в президенты от демократов

Демократическая партия официально утвердила Джо Байдена своим кандидатом на пост президента США.

Это решение было принято во вторник, на общенациональном съезде партии в Милуоки. Из-за эпидемии коронавируса съезд под девизом "Объединить Америку" проходил в режиме онлайн. Само голосование также прошло в видеоформате. В ходе виртуальной переклички партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты своих праймериз. В общей сложности Джо Байден получил более 3,5 тысяч голосов партийных делегатов.

Джо Байден будет соперником действующего президента Дональда Трампа на президентских выборах 3 ноября. Трамп, согласно опросам, сейчас имеет чуть меньшую поддержку, чем Байден. Это третья попытка 77-летнего Байдена стать президентом США.

За неделю до съезда Джо Байден выбрал кандидата в вице-президенты США — им стала сенатор от Калифорнии Камала Харрис.