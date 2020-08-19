Блогера Пыжа подозревают в переправке сведений о метро в Москве

Уголовное дело блогера Андрея Пыжа, подозреваемого в незаконном доступе к государственной тайне, связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях мобилизационного характера. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. "Эти сведения относятся к гостайне", — заявил собеседник агентства.

Ранее издание "База" со ссылкой на неназванный источник сообщало, что Пыж собирал сведения о так называемом "Метро-2" — военных транспортных сооружениях под Москвой.

У Пыжа кроме российского есть украинское гражданство. Тоннели московского метрополитена закрыты для посторонних, для съёмок в них обычно требуется согласование со спецслужбами, которые редко согласовывают иностранцев, – рассказывал Радио Свобода человек, близкий к руководству метрополитеном.

6 августа Мещанский суд Москвы арестовал блогера в рамках уголовного дела о незаконном доступе к гостайне и передаче её за рубеж. Наказание по этой статье предусматривает от трех до восьми лет колонии.

По версии следствия, на флешке, которую Пыж перевёз на Украину, были найдены документы, составляющие гостайну. Адвокат блогера Алексей Хальзов сообщал, что эти данные "связаны с неким транспортом, но это не имеет отношения к военным". По его словам, Пыж частично признал вину. Блогер получил засекреченную информацию о транспорте, которую, как он утверждает, хотел использовать для съёмки своего ролика. Торговать этой информацией Пыж не собирался, отметил Хальзов. С точки зрения закона, вывоз флеш-карты с секретными данными за границу уже является переправкой информации.

35-летний Андрей Пыж – популярный видеоблогер, известный как Андрей МШ. На его блог подписаны 799 тысяч человек. Он специализируется на съёмке репортажей с промышленных объектов и транспортной инфраструктуры, в том числе заброшенных. В своих сюжетах он забирался в недостроенную в 90-е годы Горьковскую атомную станцию теплоснабжения, в служебные тоннели в московском и петербургском метро, в законсервированный тоннель метро в Днепре и на другие объекты, многие из которых закрыты для посещения.