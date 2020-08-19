Президент США отложил торговые переговоры с Китаем

Дональд Трамп заявил, что отложил торговые переговоры с Китаем. По словам президента США, он пока не хочет иметь дело с Пекином.

Представитель Белого дома позднее уточнил, что Вашингтон не отказывается от торговой сделки, однако новых переговоров с Китаем на ближайшее дело не намечено.

Китай и Соединённые Штаты подписали временное торговое соглашение сроком на два года в середине января. Документ подразумевает увеличение импорта, включая нефть, газ и уголь, из США в Китай на 200 миллиардов долларов в течение двух лет, а также сокращение американских пошлин на китайские товары.

Видеоконференция по оценке выполнения имеющегося соглашения были намечены на 15 августа, но она не состоялась.

Последнее время отношения между странами вновь обострились. Трамп возлагает часть ответственности за распространение коронавируса на Китай, где произошла первая вспышка инфекции. В свою очередь Пекин обвиняет Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела КНР.