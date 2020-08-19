Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал публикации о вербовке наёмников в Минске украинскими спецслужбами российской дезинформацией. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что это могло быть спецоперацией спецслужб. Так они прокомментировали публикации в украинских СМИ о том, что наёмников пытались захватить для суда в Киеве.

Накануне издания “Цензор.нет” и “Украинская правда” рассказали, что 33 россиянина, задержанных в Минске, оказались там по приглашению украинских спецслужб — ГУР и СБУ. Ранее такую же версию публиковала российская “Комсомольская правда”. По утверждению украинских СМИ, россияне должны были вылететь в Стамбул, после чего самолёт с ними должен был быть посажен в Киеве, а российских наёмников бы захватил спецназ.

Председатель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью “Укринформу” назвал публикации в украинских СМИ спецоперацией российских спецслужб. Он заявил, что тему поддерживают “агенты информационного российского влияния”.

Ермак в интервью изданию “Левый берег” заявил, что не может комментировать спецоперации спецслужб. Но считает, что эта тема “выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания”, направленная на раскол украинского общества.

В публикациях украинской прессы утверждалось, что спецоперация была провалена после того, как о ней сообщили Зеленскому и Ермаку. Буданов был назначен главой военной разведки уже после задержания россиян в Минске.