33 российских наёмника, захваченных в Минске и выданных в Россию, были завербованы украинскими спецслужбами. Об этом сообщает издание “Цензор.нет” со ссылкой на неназванные источники. По замыслу Службы безопасности Украины и Главного управления разведки украинского министерства обороны, наёмники должны были оказаться на территории Украины и быть арестованы, утверждает издание.

Утверждается, что подготовка операции продолжалась больше года. Украинские спецслужбы через подставных лиц наняли 33 человека, 28 из которых воевали на востоке страны. Они должны были через Минск лететь в Стамбул, по легенде – для выполнения задания за границей. На территории Украины самолёт должен был экстренно сесть, и наёмники были бы арестованы, утверждает издание. (Каким образом это должно было быть реализовано – не уточняется). Позднее часть из них планировалось судить, а часть – обменять на осуждённых Россией украинских граждан.

Операция должна была пройти 25 июля. 24 июля представители военной разведки и СБУ известили о ней офис президента Украины. Однако президент Зеленский приостановил операцию, настаивает издание. Следующий вылет был назначен на 30 июля, однако 29 числа наёмников задержал Комитет государственной безопасности Белоруссии. Позднее они были выданы России, несмотря на требование экстрадиции с украинской стороны. “Цензор.нет” утверждает, что украинские спецслужбы считают, что причиной провала операции стала утечка информации после доклада в Офисе президента.

В начале августа о том, что задержанные в Минске наёмники были завербованы СБУ, сообщала российская газета “Комсомольская правда”. Издание отмечало, что билеты для наёмников покупали во Львове, а всего украинские спецслужбы получили анкетные данные 180 россиян. СБУ, украинская военная разведка и офис Зеленского на публикацию пока не отреагировали.