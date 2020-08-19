Норвегия высылает сотрудника российской дипмиссии

Осло высылает российского дипломата после задержания норвежца по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом пишет Reuters. По данным NRK, россиянин работал в торговом отделе посольства и совершил действия, несовместимые со статусом сотрудника дипмиссии. Посольство России в Норвегии от комментариев отказалось, сообщает "РИА Новости".

Накануне норвежские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что задержанный – выходец из России. Он работает сотрудником консалтинговой компании, сотрудничающей с проектом "Северный поток-2".

Норвежца задержали во время встречи предположительно с офицером российской разведки. По словам адвоката, его подзащитный признал передачу информации за вознаграждение, однако отверг обвинение в угрозе безопасности Норвегии. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

Спецслужбы не стали задерживать российского гражданина. Был ли он дипломатом – неизвестно.

МИД России ситуацию пока не прокомментировал. Ранее представитель министерства Мария Захарова заявляла, что в Осло заняты поиском мифических шпионов, вместо того, чтобы бороться с общими вызовами.

Предыдущий шпионский скандал между Россией и Норвегией произошел в 2017 году. Тогда в Москве был арестован норвежец Фроде Берг — его обвинили в получении секретных сведений о ВМФ России. В 2019 году Берг получил 14 лет лишения свободы и вскоре вместе с двумя литовцами был обменян на двух осуждённых в Литве за шпионаж россиян.