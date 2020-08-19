Песков и Лавров заявили о вмешательстве Запада в дела Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "имеют место попытки непосредственного вмешательства извне" в события в Белоруссии, и что в Кремле "считают это недопустимым". Какие именно страны пытаются вмешаться в белорусские события - Песков не уточнил.

Почти такое же заявление сделал в среду и глава МИД России Серей Лавров. В отличие от Пескова, он озвучил список стран, которые, по его мнению, "вмешиваются в дела Белоруссии из геополитических соображений и стараются навязать белорусам те порядки, которые считают для себя выгодными". Согласно Лаврову, это страны Евросоюза, и прежде всего - Польша, Литва и Эстония. Глава российского МИД также заявил, что протестующие против власти Лукашенко сами спровоцировали милицию на применение силы.

Вместе с тем Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной военной помощи действующим белорусским властям со стороны России, сказал, что "гипотетические рассуждения абсолютно неприемлемы". Отдельно пресс-секретарь президента заверил, что не знает, посещал ли Минск глава ФСБ Александр Бортников.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что во вторник в Минск прилетел самолёт, которым пользуется директор российской спецслужбы. По словам Пескова, в Кремле не следят за перелётами между Россией и Белоруссией, поскольку "воздушный трафик между двумя странами достаточно оживлённый".

В самом Минске в среду прошло заседание Совета безопасности Белоруссии, созванное Александром Лукашенко. По его итогам пока ещё действующий президент страны поручил погранслужбе усилить охрану государственной границы "по всему периметру в целях недопущения в Беларусь боевиков, оружия и денег для финансирования беспорядков из других стран". Главе МВД Лукашенко поручил "больше не допускать никаких беспорядков в Минске", а главе КГБ - "выявлять и пресекать" действия организаторов уличных акций.