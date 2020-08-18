Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "попыткой захвата власти" создание координационного совета белорусской оппозиции, передаёт государственное агентство БелТА.

О создании совета объявила 14 августа кандидат на пост президента на прошедших выборах Светлана Тихановская. Известно, что в него войдут около 30 человек, в том числе начальник штаба Тихановской Мария Колесникова, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий и нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.

Лукашенко заявил, что в список вошли "бывшие прикорытники", "обиженные" и "откровенно навязанные нацисты". "Требуют ни много ни мало – передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", – сказал Лукашенко, пообещав принять против участников списка "адекватные меры".

В Белоруссии разгорелся политический кризис из-за отказа оппозиции принять официальные итоги президентских выборов, на которых, по утверждению ЦИК, победил Лукашенко. От него требуют уйти в отставку, в городах проходят самые массовые в постсоветское время акции протеста, ряд ключевых промышленных предприятий объявил о забастовке.

Обсуждение темы в программе "Лицом к событию" с Владимиром Миловым и Александром Добровольским.