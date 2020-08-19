Жена Бастрыкина за год увеличила доход вдвое и купила 3 тыс кв м земли

Жена главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина за год увеличила свой доход почти в два раза - с 6 миллионов 900 тысяч рублей до 11 с половиной миллионов. Кроме того, она приобрела земельный участок площадью почти в 3 тысячи квадратных метров. Это следует из декларации о доходах Бастрыкина за 2019 год, размещённой в среду на сайте Следственного комитета.

Известно, что супруга главы ведомства Ольга Александрова работает ректором Всероссийского государственного университета юстиции.

Сам Бастрыкин за год увеличил свои доходы на миллион рублей. Согласно декларации, в 2019 году он заработал почти 12 с половиной миллионов. Также Бастрыкин задекларировал индивидуальную дачу площадью 257 квадратных метров, и ещё две дачи и две квартиры, которые находятся в совместной с его супругой собственности.