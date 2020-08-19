Умер ученый, изобретатель, Герой Украины Борис Патон

В Киеве на 102-м году жизни скончался украинский ученый Борис Патон.

По информации издания "Украинская правда", сейчас формируется государственная комиссия по похоронам. Соболезнования уже выразил президент Украины Владимир Зеленский. "Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец", – написал Зеленский.

Украинский ученый в области металлургии и технологии металлов Борис Патон с 1962 по 2020 год непрерывно возглавлял Национальную академию наук Украины. Также он известен как политик и общественный деятель. В годы независимости входил с Совет национальной безопасности и обороны Украины. "Страна.ua" отмечает, что на счету Бориса Патона свыше тысячи публикаций, в том числе 20 монографий, а также более 400 изобретений.