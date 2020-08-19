Меркель позвонила Лукашенко, но тот отказался разговаривать 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту Белоруссии Александру Лукашенко, однако тот не стал с ней разговаривать, передаёт Deutsche Welle.

Меркель по итогам внеочередного саммита ЕС, посвящённого ситуации в Белоруссии, сообщила журналистам, что в связи с отказом Лукашенко разговаривать она не может выступать посредником в урегулировании ситуации в стране.

"Я не вижу возможности для посредничества прямо сейчас, я не смогла связаться с Лукашенко, а выступить посредником можно только в том случае, если все стороны находятся в контакте", - заявила Меркель.

Отдельно Меркель подчеркнула, что обстановка в Белоруссии ухудшится, если в ситуацию вмешается Россия. По мнению канцлера ФРГ, Белоруссия "должна найти свой путь сама", что возможно только при диалоге внутри страны, а не при вмешательстве извне.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными, от Лукашенко требуют уйти в отставку. Во всех городах Белоруссии проходят многотысячные митинги, шествия и забастовки. Их участников задерживают и жестоко избивают. За время протестов как минимум четверо протестующих погибли, более 7 тысяч оказались в отделах милиции и СИЗО. Многие задержанные заявляют о пытках.