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В Минске сторонники оппозиции собрались на площади Независимости

Протестная акция в Минске, 19 августа

В Минске тысячи людей собрались в среду на протестную акцию на Площади Независимости.

Собравшиеся там вечером активисты высказались против фальсификаций результатов президентских выборов и насилия со стороны сотрудников силовых структур. Представитель гражданской кампании "Европейская Беларусь" Максим Винярский принес звуковое оборудование. Акция прошла в формате свободного микрофона, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

Среди участников митинга были те, кто ранее в тот же день пришли на акцию протеста у здания МВД. Люди скандировали: "Караева в суд!", "Лукашенко в автозаке!", "Трибунал!", "Забастовка!", "Свобода слова для всех!". Информация о задержаниях не поступала.

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