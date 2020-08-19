В Минске сторонники оппозиции собрались на площади Независимости

В Минске тысячи людей собрались в среду на протестную акцию на Площади Независимости.

Собравшиеся там вечером активисты высказались против фальсификаций результатов президентских выборов и насилия со стороны сотрудников силовых структур. Представитель гражданской кампании "Европейская Беларусь" Максим Винярский принес звуковое оборудование. Акция прошла в формате свободного микрофона, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

Среди участников митинга были те, кто ранее в тот же день пришли на акцию протеста у здания МВД. Люди скандировали: "Караева в суд!", "Лукашенко в автозаке!", "Трибунал!", "Забастовка!", "Свобода слова для всех!". Информация о задержаниях не поступала.