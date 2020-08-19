Оппозиция Белоруссии готовит новый общенациональный марш протеста

Новая общенациональная акция протеста в Белоруссии запланирована на 23 августа.

В ближайшее воскресенье оппозиция намеревается собрать всех несогласных с официальными результатами президентских выборов на "Марш новой Беларуси". В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Nexta.Live, говорится, что акции планируется повести, начиная с середины дня в центре Минска и других городов. Также отмечается, что лидеры Координационного совета оппозиции, созданного по инициативе кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской, собираются выступить с важным программным заявлением.

Организаторы из Координационного совета и других объединений напоминают, что в прошлое воскресенье, 16 августа, в Белоруссии состоялась самая массовая акция протеста в ее новейшей истории. Тогда выдвинули три главных требования: немедленное освобождение всех задержанных и политзаключенных, отставка Александра Лукашенко и предание суду всех сотрудников силовых структур и чиновников, виновных в убийствах и пытках.

Также Координационный совет оппозиции, приступивший к работе 19 августа, призвал власти Белоруссии немедленно начать переговоры. Это следует из резолюции, принятой по итогам первого съезда объединения. Текст документа приводит "Новая газета". "Уклонение от данных переговоров возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса в Республике Беларусь", — говорится в тексте резолюции.

Член Координационного совета Мария Колесникова на брифинге подчеркнула, что оппозиция не ставит целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса страны, пишет "Интерфакс".

По данным белорусского ЦИКа, на прошедших в начале августа выборах победил действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал около 80 процентов голосов избирателей. Оппозиция заявила о массовых фальсификациях, в том числе в ходе досрочного голосования. По подсчетам активистов, большинство избирателей поддержали на выборах Светлану Тихановскую.

Власти жёстко разгоняли участников массовых протестов, начавшихся в Белоруссии вечером 9 августа. Сотни людей пострадали, тысячи – были задержаны.

В среду, 19 августа, Александр Лукашенко поручил КГБ выявлять организаторов уличных акций и пресекать их действия. "В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди требуют мира и тишины", - сказал он на заседании Совета безопасности.