ФСБ: украинские спецслужбы пытались похитить "лидера ополчения Донбасса"

ФСБ объявила о задержании семерых россиян, попытавшихся по заказу украинских спецслужб похитить в Подмосковье "одного из лидеров ополчения Донбасса". Имя россиянина, которого, по версии спецслужбы, хотели похитить и вывезти на территорию Украины, не называется. Известно, что в Москве живёт бывший командующий войсками сепаратистов Игорь Стрелков.

"Сотрудниками ФСБ России была вскрыта и пресечена преступная деятельность указанной группы, и при покушении на похищение были задержаны трое граждан России, а в дальнейшем были задержаны еще четверо соучастников преступления", – заявили в СК. Семерых россиян арестовали по статье "Покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой".

В заявлении Следственного комитета говорится, что в июле группа россиян "под обманным предлогом приобретения недвижимости" встретилась с потерпевшим в Подмосковье. В машине его ударили электрошокером, но он "оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль".

По данным ФСБ, организаторами похищения выступили украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко, которые "действовали по заданию и под общим руководством" главы департамента контрразведки СБУ Александра Руснака и руководителя 5-го управления этого департамента Александра Поклада. ФСБ называет Байдалу внештатным сотрудником СБУ и главного управления разведки Минобороны Украины, который работает под псевдонимом Швед. В самопровозглашенной ДНР Байдалу считают организатором убийства Александра Захарченко.

В состав группы вошли Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А и Долгов В. В. По версии ФСБ, украинцы пообещали россиянам 200 тысяч долларов за похищение и выплатили 50 тысяч аванса. Они также планировали "еще нескольких преступлений, связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России".