Фейк или гениальная операция? Вербовала ли СБУ бойцов "ЧВК Вагнера"

Во вторник вечером журналистка 5 канала украинского телевидения Янина Соколова опубликовала записи телефонных разговоров, на которых, как утверждается, сотрудник СБУ вербует россиян из "ЧВК Вагнера", выдавая себя за нанимателя "охранников" для работы за границей. На первый взгляд, пленки подтверждают появившуюся ранее в российских и украинских СМИ версию о том, что задержанные 29 июля в Минске "вагнеровцы" могли стать жертвой провокации со стороны Украины – но при более пристальном рассмотрении публикация вызывает много вопросов.

На видео трое россиян, которые, как утверждается в титрах, являются бойцами "ЧВК Вагнера", в деталях рассказывают о своем боевом опыте в составе пророссийских сил в Донбассе, отвечая на вопросы "вербовщика". В среду и Служба безопасности Украины, и Служба внешней разведки, и руководство Главного управления разведки вооруженных сил Украины отвергли какую-либо причастность к подобной спецоперации, назвав ее "информационным вбросом с целью нанесения вреда Украине" и "российским фейком".

Задержание россиян в Минске: хронология событий

Эта история началась еще 29 июля, когда белорусское государственное агентство "Белта" сообщило, что 33 россиянина прибыли в Беларусь в ночь на 25 июля для "дестабилизации обстановки в период избирательной кампании" и опубликовало их имена и фамилии. 30 июля госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков рассказал журналистам, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело "за подготовку терактов". По белорусскому телевидению были показаны паспорта россиян. Многие из этих людей оказались в базе данных украинского сайта "Миротворец", который в числе прочего собирает в открытых источниках информацию об участии россиян в войне на востоке Украины. Фотографии и другие свидетельства говорили о том, что некоторые из задержанных в Беларуси российских граждан действительно воевали в составе "ЧВК Вагнера" как в Украине, так и в Сирии и Судане. Несколько человек, судя по известной о них ранее информации, имели не только российское, но и украинское гражданство. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные летели через Минск транзитом в Стамбул, являясь сотрудниками частного охранного предприятия с контрактом на охрану объектов энергетической инфраструктуры в неназванной стране, но опоздали на рейс 25 июля. Радио Свобода обнаружило на кадрах задержания суданские купюры и карточки для пополнения счета мобильного телефона суданского оператора, сделав вывод, что россияне могли направляться именно в эту страну.

Источник Радио Свобода, связанный с ЧВК "Вагнера" утверждал, что Минск действительно использовался в качестве транспортного узла для российских наемников во время коронавирусной пандемии; он утверждает, что незадолго до задержанной группы, через столицу Беларуси уехала другая группа бойцов. У РС нет независимых подтверждений этой информации.

6 августа, когда россияне еще находились в Беларуси, на сайте российской "Комсомольской правды" была впервые опубликована версия о причастности Службы безопасности Украины к задержанию российских наемников в Минске. В публикации утверждалось со ссылкой на источник в российских спецслужбах, что россиян выманили в белорусскую столицу, предложив им контракт на охрану нефтяных объектов в Сирии и в Венесуэле через использованного "втемную" участника войны в Донбассе Артема Миляева (позывной "Шаман").

12 августа украинские власти официально попросили власти Беларуси выдать им 28 из 33 задержанных. Украинская прокуратура заявила, что они "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций".

Несмотря на это, уже 14 августа стало известно, что Беларусь передала россиян Москве. Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование этим решением белорусских властей.

16 августа трое переданных россиян рассказали в интервью "Вестям" и телеканалу "НТВ" свою версию событий, согласно которой их арест в Минске действительно был результатом провокации спецслужб Украины.

17 августа украинский внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины и ветеран войны на востоке страны Евгений Шевченко написал пост в фейсбуке, в котором без ссылки на какой-либо источник сообщил о том, что задержание "вагнеровцев" в Минске действительно было "тщательно спланированной операцией контрразведки СБУ". Шевченко утверждал, что агент СБУ под видом организатора поездки в Венесуэлу провел видеоинтервью с каждым из россиян, во время которого те в деталях рассказали о своем участии в боевых действиях в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. По версии Шевченко, в Минске россияне действительно должны были сесть на самолет в Стамбул, но затем находившийся на борту агент СБУ должен был инсценировать приступ болезни, который послужил бы поводом для экстренной посадки рейса в Киеве. Там российские наемники должны были быть задержаны украинским спецназом. Шевченко утверждает, что 24 июля, за день до кульминационной фазы операции, заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий поставил о ней в известность президента Украины Владимира Зеленского. После этого глава администрации Зеленского Андрей Ермак, присутствовавший на встрече, якобы потребовал отменить операцию из-за опасений срыва планировавшегося обмена пленными между Украиной и Россией. Зеленский, утверждает Шевченко, встал на сторону Ермака, и вылет "вагнеровцев" из Минска было решено отложить. 25 июля, пишет Шевченко, об операции СБУ стало известно Федеральной службе безопасности России, которая, в свою очередь, передала эту информацию КГБ Беларуси.

Утром 18 августа эту же версию со ссылкой на "источники в правоохранительных органах" изложил в фейсбуке украинский журналист Юрий Бутусов. Бутусов утверждает, что в составе группы было два человека, причастных к уничтожению "Боинга" Малазийских авиалиний, сбитого под Донецком 17 июля 2014 года. По словам Юрия Бутусова, на встрече представителей СБУ с Зеленским и Ермаком 24-го числа последний потребовал не отменить, а перенести операцию, мотивируя это не предстоящим обменом пленными, как написал Евгений Шевченко, а возможным срывом соглашения с Россией об очередном перемирии в Донбассе с 27 июля. По словам Бутусова, 3 августа на совещании у Зеленского начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба фактически обвинил Андрея Ермака в государственной измене из-за переноса операции, который привел к ее срыву. Бурба потребовал проверить Ермака на детекторе лжи. 5 августа Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу со своего поста "в связи с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности".

Наконец, вечером 18 августа Янина Соколова, журналистка украинского 5 канала, принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко, опубликовала в YouTube видеоролик, который, по ее словам, неназванные ей люди "передали на флешке в редакцию". На видео содержится запись разговоров, которые якобы состоялись между сотрудником СБУ с легендой "нанимателя" бойцов "ЧВК Вагнера" и тремя "вагнеровцами": Денисом Харитоновым, Сергеем Щербаковым и Александром Сидоровым. У "сотрудника СБУ" на записи намеренно изменен голос, оформление видео напоминает официально опубликованные материалы СБУ, например, прослушки обвиняемых в причастности к катастрофе "Боинга" под Донецком и российских военных в Донбассе.

На пленках Харитонов, Щербаков и Сидоров действительно детально отвечают на вопросы “сотрудника СБУ” о своем боевом опыте, – как на обычном собеседовании при приеме на работу. В видео, которое опубликовала Янина Соколова, присутствуют также кадры с документами "вагнеровцев" – наградными книжками, медалями и другими свидетельствами их участия в боевых действиях.

Что рассказали "вагнеровцы" на видео?

Денис Харитонов, уволившийся, в запас из российской армии 2001 году, рассказывает на этих записях, что с 2014 года он воевал в Донбассе в составе батальона "Степь", где командовал расчетом, а затем и "взводом ПЗРК" (ПЗРК – переносной зенитно-ракетный комплекс). По его словам, он лично сбил из ПЗРК "Игла" украинский вертолет и два штурмовика Су-25. На видео показан документ – представление Харитонова к награде "ДНР", – в котором говорится, что это произошло 16 июля 2014 года. Информация о потере одного Су-25 украинской армией в этот день подтверждается заявлениями командования АТО, а также публикациями украинских и российских СМИ. В то же время, в другом месте ролика показано видео, на котором, как утверждается, сепаратисты, в том числе Харитонов, находящийся за кадром, направляются к месту сбития Су-25 23 июля – именно в этот день украинская армия потеряла два штурмовика. Чем объясняется эта нестыковка – неточностью в титрах к видео, ложью самого Харитонова или фабрикацией "представления" – неясно.

Харитонов также рассказал, что за сбитый вертолет он получил медаль ордена "За заслуги перед отечеством" второй степени (на видео показана его копия), а за "южные операции в песках" – первой. По его словам, награды в Кремле он получал из рук советника Владимира Путина Владислава Суркова. Харитонов также упоминает "наши внутренние музыкантские награды на арабском языке" – "музыкантами" называют себя наемники "ЧВК Вагнера" в честь совпадающего с фамилией знаменитого композитора позывного своего командира.

"Пока я работал музыкантом в оркестре… у меня все награды внутренние есть. Их там штук 7-8, наверное", – говорит Харитонов. На опубликованном Соколовой видео показана наградная книжка медали с личным номером Харитонова М-0801 и надписями на арабском языке: "Сирийская арабская республика" и "За взятие Тадмора" (арабское название Пальмиры). На книжке – печать с надписью "Isis Hunters" ("Охотники за ИГИЛ") – так называются отряды, сформированные сирийскими властями из жителей этой страны, к которым россияне как правило приставлены в качестве инструкторов.

Еще одним собеседником сотрудника СБУ, если верить обнародованным записям, является сослуживец Харитонова Сергей Щербаков, который в разговоре "нанимателю" рассказывает, как его "перебросили" в Украину весной 2014 года после 10-дневной подготовки на "полигоне в Ростовской области". Щербаков говорит, что своими глазами видел попадания Харитонова из ПЗРК в вертолет и два Су-25. По словам Щербакова, он попал в Донбасс "от казачества" (в его аккаунте в "Одноклассниках" действительно много публикаций о казаках).

В ролике также показана фотография сепаратистов, позирующих на фоне обломка самолета, но ни Щербакова, ни Харитонова на ней нет, а сам снимок неоднократно публиковался в интернете с 2014 года, в том числе присутствующим на нем Сергеем Архиповым.

Третий собеседник "сотрудника СБУ" – некий Александр Сидоров, рассказывающий, что он взаимодействовал с "музыкантом" (Вагнером) при взятии аэропорта Луганска. О том, почему именно присутствие Сидорова на видео кажется странным, – ниже.

Эти аудиозаписи стали причиной резкой критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского и главы его администрации Андрея Ермака, якобы инициировавшего перенос спецоперации, что привело к ее провалу. Ермак уже заявил, что эта информация не соответствует действительности. О том, что СБУ или украинская контрразведка не планировали выманивать "вагнеровцев" из России в Украину, заявил и новый глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Его предшественник Василий Бурба, который, согласно версии Юрия Бутусова, был уволен именно из-за недовольства идеей Ермака отложить операцию, пока никак не прокомментировал происходящее.

Что не так с аудиозаписями "вербовки вагнеровцев"?

Опубликованное Яниной Соколовой видео вызывает несколько вопросов, ответы на которые Радио Свобода пока найти не удалось.

Денис Харитонов и Сергей Щербаков действительно есть в списке задержанных в Минске россиян, в отличие от Александра Сидорова. "Сотрудник СБУ" сначала обращается к Сидорову, называя его "Алексеем", затем поправляется, назвав имя "Александр". Сидоров подтверждает, что его зовут именно так. В списке задержанных в Минске есть человек по фамилии "Сидоров", но его зовут Сергей. Более того, "Александр Сидоров" на опубликованных записях говорит, что у него нет загранпаспорта, а значит он вряд ли мог участвовать в транзите через Беларусь в другую страну.

Записи разговора "сотрудника СБУ" с Харитоновым и Щербаковым сопровождаются фотографиями их документов. В ролике не говорится прямым текстом, что эти документы были присланы в СБУ самими "вагнеровцами" после того, как они поверили в поданную им легенду о найме на работу. Тем не менее, некоторые из этих фотографий – например, наградная книжка Харитонова к нагрудному знаку "Доброволец Донбасса" – ранее были опубликованы им самим в социальной сети "Одноклассники" (сейчас аккаунт удален, однако эта фотография в числе других была переопубликована на сайте "Миротворец"). Это не означает, что интервьюируемые не могли прислать те же фотографии по просьбе "агента СБУ", однако многие из показанных в ролике снимков давно находятся в открытом доступе в интернете.

В титрах и разговорах "вагнеровцев" на видео есть нестыковки: например, несовпадение даты сбития двух "Су-25" в "представлении к награде" Харитонова с реальной датой события.

Наконец, самое странное. В конце "переданного на флешке" Янине Соколовой ролика показаны фотографии документов (военных билетов, паспортов, разрешений на ношение оружие) еще троих россиян: Сергея Юрьевича Анохина, Дмитрия Андреевича Журина и Тахира Минигаяновича Бахтигараева. Они сопровождаются титрами "фотографии других задержанных членов ЧВК Вагнера", однако в списках задержанных в Минске присутствует лишь Бахтигараев. О задержании Анохина или Журина в Беларуси или в какой-либо другой стране никогда не сообщалось. Аккаунты Анохина в социальных сетях и его профиль на сайте "Миротворец" действительно подтверждают, что он участвовал в войне на востоке Украины – однако, насколько можно судить из их содержания, никакого отношения к "ЧВК Вагнера" он не имеет. Найти аккаунты Журина Радио Свобода не удалось, по фотографиям в профиле его матери в "Одноклассниках" можно судить лишь о том, что он служил в российской армии в начале 2010-х годов. В видео "вербовки", впрочем, показана наградная книжка Журина к медали Жукова, полученной им весной 2015 года.

"Все это сильно смахивает на операцию прикрытия с переводом стрелок в сторону Украины" – пишет в среду пользователь твиттера @666_mancer, который с 2014 года отслеживает активность российских военных в Донбассе и находки которого сыграли важную роль в независимых расследованиях о российском военном вмешательстве в войну в Украине, в том числе в расследованиях международной группы Bellingcat. В то же время, расследователь Bellingcat Христо Грозев сразу после публикации Яниной Соколовой видео написал в твиттере, что склонен оценивать обнародованные записи как “аутентичные”.

Радио Свобода, тем не менее, полагает, что пока в открытом доступе не появилось убедительных доказательств версии о "срыве операции СБУ администрацией Владимира Зеленского" и в целом того факта, что такая операция готовилась. Обращает на себя внимание еще одна деталь в посте сторонника этой версии Юрия Бутусова: он пишет, что операция по выманиванию группы "вагнеровцев" из России в Украину планировалась "больше года" – однако, вряд ли кто-то мог предположить летом 2019-го, до пандемии коронавируса и закрытия границ, что российские наемники полетят куда-либо транзитом через Минск. Обычно они использовали для своих целей самолеты Министерства обороны и сирийской авиакомпании Sham Wings, летавшие напрямую из России. Если СБУ предполагало выманить их с помощью легенды о "частном заказе на охрану заводов в Венесуэле", сложно представить, что могло заставить "вагнеровцев" воспользоваться Минском как транзитным пунктом – до пандемии улететь в Каракас было гораздо проще из Москвы, чем из белорусской столицы.

Радио Свобода продолжает следить за этой историей и будет информировать читателей о новых развитиях в ней.