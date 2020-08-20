К концу года Фонд национального благосостояния РФ сократится вдвое

К 2021 году денежные средства, которые находятся в Фонде национального благосостояния России, сократятся почти вдвое. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

По его словам, к концу текущего года в фонде останется около 7 триллионов рублей. При этом "в 2020 год бюджет входил с ФНБ более чем в 12 триллионов" и "были планы направлять все дополнительные средства в проекты развития".

Существенное сокращение Фонда национального благосостояния Исаев объяснил коронавирусом, связанной с ним "новой волной мирового экономического кризиса", а также "ситуацией со сделкой ОПЕК".

Ранее Минфин и Банк России обнародовали статистику, согласно которой государственный долг Российской Федерации на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, падением цен на нефть и покупкой Сбербанка на средства ФНБ, превысил ликвидные резервы правительства.

Если 1 апреля рублевые и валютные депозиты федеральных органов управления превышали госдолг на 2,5 триллиона рублей, то к 1 июля уже госдолг превышал депозиты правительства более чем на полтора триллиона.

Фонд национального благосостояния России был создан в 2008 году. Он является государственным резервным фондом, который формируется за счёт дополнительных доходов федерального бюджета - в частности, от нефтегазового комплекса. Из средств фонда планировалось финансирование социальных программ, объявленых Владимиром Путиным приоритетными в рамках стратегии развития России до 2030 года.