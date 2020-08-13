Государственный долг Российской Федерации на фоне вызванного пандемией коронавируса кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния вновь превысил ликвидные резервы правительства, пишет РБК со ссылкой на статистику Минфина и Банка России. Произошедшие изменения, тем не менее, не несут угрозы для бюджетной стабильности.

1 апреля рублевые и валютные депозиты федеральных органов управления, размещенные в Центробанке и коммерческих банках, достигли рекордных 17 трлн рублей, федеральный госдолг составлял 14,5 трлн рублей.

1 июня госдолг и резервы почти сравнялись на отметке 14,3–14,4 трлн рублей, а на 1 июля госдолг уже превышал депозиты правительства на 1,55 трлн рублей.

Во втором квартале депозиты правительства планомерно сокращались, а госдолг постепенно увеличивался. Внутренний долг вырос за апрель – июнь на 834 млрд рублей, а внешний долг даже сокращался, поскольку Минфин с 2019 года не выходит на зарубежные рынки капитала из-за санкций и только погашает еврооблигации.

Минфин вынужден компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы, а также наращивать расходы сверх лимитов, определяемых бюджетным правилом. Дополнительные расходы 2020 года в размере более 3 трлн рублей предполагается профинансировать за счет увеличения внутренних госзаимствований и использования рублевых остатков на счетах.

"Идет увеличение долговой нагрузки в рамках антикризисной поддержки, а второй факт – это увеличение дефицита федерального бюджета и, как следствие, снижение остатков свободных размещенных средств в банковской системе", – сказал главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.

Значительная часть сокращения депозитов пришлась на сделку по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ, которая была заключена еще до пандемии.