Свидетель ДТП с участием Ефремова: за рулём был не актёр

Актёр Михаил Ефремов не был за рулём своего автомобиля во время смертельного ДТП в Москве. Об этом в суде заявил адвокат Эльман Пашаев.

Свидетель Алексей Кобец рассказал, что после аварии из машины виновника аварии вышел не Ефремов, а другой человек. По словам Кобца, сразу после аварии на Садовом кольце он подошёл к машине Ефремова и увидел, что в ней находилось два человека. Актёр якобы находился на пассажирском сиденье. Находившийся за рулём, как утверждает свидетель, показался ему знакомым, но в итоге узнать его не удалось. Ефремова Кобец увидел около белой машины потерпевшего.

Свидетель также сообщил о плохом зрении. Правый глаз у него не видит совсем, на левом глазу – близорукость минус три. Кобец заявил, что ранее не хотел давать показания, опасаясь давления.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что представит своего свидетеля, видевшего артиста за рулем машины в момент ДТП.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце. Погиб водитель фургона, в который въехала машина актёра. В момент случившегося артист, по данным следствия, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии. Сам Ефремов вину не признаёт, утверждая, что ничего не помнит.

Сегодня же стало известно, что старший сын погибшего в ДТП, увеличил сумму иска к Ефремову на один миллион рублей – до семи с половиной миллионов.