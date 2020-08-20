AFP: Германия направит медицинский самолет за Навальным

ФРГ направит медицинский самолёт за Алексеем Навальным, которых находится в реанимации омской больницы. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя германской неправительственной организации.

Борт с медоборудованием и специалистами вылетит в час ночи по московскому времени 21 августа. Помощь оппозиционеру готова оказать больница Шарите в Берлине.

Германские медики находятся в контакте с российскими властями для получения необходимых разрешений на транспортировку.