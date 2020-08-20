Меркель и Макрон заявили о готовности обеспечить лечение Алексею Навальному

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о готовности обеспечить Алексею Навальному лечение и безопасность на территории Европейского союза.

На совместной пресс-конференции Макрон также подчеркнул, что и Франция, и Германия готовы обеспечить безопасность и убежище семье политика.

Вечером в четверг издание Baza со ссылкой на свои источники сообщило, что у Навального, который уже более двенадцати часов находится без сознания в реанимации омской больницы, развился отёк мозга на фоне воздействия неизвестного токсичного вещества.

При этом, по данным СМИ, российские медики взяли у политика множество анализов, но до сих пор так и не смогли установить, что стало причиной его состояния.

В свою очередь "Коммерсант" сообщает, что в региональном Минздраве опровергли информацию об отёке мозга у Навального. Кроме того, по данным издания, врачи омской больницы исключили несколько диагнозов: в частности, инфаркт, инсульт, коронавирус и другие инфекции.

При этом "Коммерсант" тоже сообщает, что поставить диагноз Навальному до сих пор не удалось - хотя медики говорили о такой возможности ближе к вечеру. Журналистам об этом рассказал заместитель главного врача омской больницы Анатолий Калиниченко. Он добавил, что в ходе комплексного обследования Навального медики проводили консультации с федеральными экспертами из института Пирогова и института Бурденко, но конкретного результата пока нет.

Утром в четверг Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, где, по некоторым данным, собирал материал для своего очередного расследования. В самолёте ему стало плохо. В связи с этим лайнер экстренно посадили в Омске, а оппозиционному политику вызвали скорую помощь, после чего госпитализировали в бессознательном состоянии в городскую больницу скорой помощи №1. Там Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, которая находилась рядом с Навальным, предполагает, что его могли отравить "чем-то, подмешанным в чай", поскольку это было единственное, что Навальный пил с утра в аэропорту.

Вечером в Омск прибыли жена Алексея Навального Юлия, его лечащий врач Анастасия Васильева и директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Они потребовали перевода Навального на лечение за границу, однако главный врач омской больницы заявил, что состояние пациента, которое официально оценивается как "стабильно тяжёлое", не позволяет его транспортировать.

За несколько часов до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал оказать помощь в эвакуации Навального на лечение в условиях закрытых границ, если от его команды поступит такое обращение. В итоге штаб Навального запросил помощь в получении необходимых медицинских документов для перевозки, однако к вечеру четверга главный врач омской больницы их не выдавал.