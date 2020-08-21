Тихановская призвала белорусов продолжать и расширять забастовки

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская записала новое обращение, в котором призвала работников белорусских предприятий продолжать и расширять забастовки, чтобы "заставить власть услышать наши голоса, которые она у нас украла".

"Забастовки зажали диктатуру в угол, ранили ее в самое сердце. Поэтому сейчас вас всеми способами пытаются разделить и поссорить. Ведь если мы будем все вместе, у этого режима не останется ни единого шанса", — заявила Тихановская. Она убеждена, что забастовки являются "абсолютно легальным и мощным оружием против режима". "Продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивание, объединяйтесь. Оставьте страх диктатуре, помните, вы не одни. С вами вся Беларусь," - сказала Тихановская. Она также отметила, что в фонд поддержки, куда поступают пожертвования на помощь тем, кто остался без работы из-за простоя в производстве, перечислили миллионы.

"Наши цели просты: прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые, прозрачные, свободные и честные выборы. Вместе мы сила. Сила, перед которой не устоит никакая диктатура. И помните: только вместе мы сможем построить страну для жизни", - заявила соперница Лукашенко на состоявшихся 9 августа выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская .

В Белоруссии разгорелся политический кризис в связи с отказом оппозиции и её сторонников, а также многих других граждан принять официальные итоги президентских выборов, на которых, по утверждению ЦИК, победил Лукашенко. Десятки тысяч граждан Белоруссии вышли на протесты с требованием отставки Александра Лукашенко, освобождения политзаключённых и арестованных во время акций протеста. Десятки предприятий, в том числе ключевых, объявили забастовку.