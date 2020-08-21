Власти Туркмении усиливают преследование за помощь в организации доступа к заблокированным сервисам, — сообщает национальная служба Радио Свобода — Радио Азатлык. Около 30 человек на рынке столицы страны Ашхабада были арестованы на 15 суток за установку VPN-сервисов на телефоны клиентов.

В то же время неясно, какие именно статьи административного кодекса Туркменистана были применены в отношении арестованных. Получить информацию из правоохранительных органов Туркменистана редакции не удалось. Однако известно, что арестованным пригрозили уголовным преследованием.

Давление на установщиков VPN-сервисов усилилось на фоне протестов туркмен, проживающих за границей, против туркменского правительства и призывов к отставке президента Гурбангулы Бердымухаммедова, отмечает издание. Корреспондент Азатлыка отмечает, что власти хотят предотвратить распространения трансляций протестных мероприятий в ютьюбе и мессенджерах.

Туркмения ежегодно занимает последние строчки в составляемых международными организациями индексах свободы прессы и интернета. В стране заблокированы социальные сети, мессенджеры и сайты медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.