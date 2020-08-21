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Лицом к событию

Спасти Навального от врачей?! 

Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП No 1, где находится Алексей Навальный

Настоящий детектив разворачивается вокруг попыток семьи и друзей Алексея Навального вывезти его в Германию. Немецким медикам не дают общаться с родными пациента. Тайно, через черных ход вывозят их из больницы. Что происходит? П также о стремительном смещении информационной повестки, о том, можно ли «болеть» за все события сразу - телевизионный критик Александр Мельман (Москва) и филолог Оксана Калабина (Хабаровск)

Ведет программу «Лицом к событию» Елена Рыковцева

Начало эфира в 19:05

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