Спасти Навального от врачей?! 

Настоящий детектив разворачивается вокруг попыток семьи и друзей Алексея Навального вывезти его в Германию. Немецким медикам не дают общаться с родными пациента. Тайно, через черных ход вывозят их из больницы. Что происходит? П также о стремительном смещении информационной повестки, о том, можно ли «болеть» за все события сразу - телевизионный критик Александр Мельман (Москва) и филолог Оксана Калабина (Хабаровск)

Ведет программу «Лицом к событию» Елена Рыковцева

Начало эфира в 19:05