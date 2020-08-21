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Тихановская: невозможно простить насилие над мирными гражданами

Светлана Тихановская на пресс-конференции в Вильнюсе, 21 августа 2020

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выступая 21 августа на пресс-конеференции в Вильнюсе, выразила надежду на то, что руководство страны услышит своих граждан. Международное французское радио обратило внимание на её слова о том, что "народ Беларуси не сможет забыть и простить насилие, обращённое против мирных демонстрантов".

На вопрос о возможности российского вмешательства в ситуацию в Беларуси, Светлана Тихановская призвала соседние страны уважать суверенитет Белоруссии. Он пообещала вернуться в Беларусь, как только это станет для неё безопасным.

20 августа власти Беларуси завели уголовное дело по факту создания координационного совета оппозиции. Создание и деятельность подобного совета направлены на захват государственной власти, а также причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, отмечалось на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии.

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