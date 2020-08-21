Алексей Навальный будет доставлен в Берлин для лечения

Оппозиционный политик Алексей Навальный, как сообщила его пресс-секретарь и международные СМИ, будет доставлен в берлинский госпиталь Шарите, где ему предстоит всестороннее обследование и постановка точного диагноза.
Ранее сегодня сообщалось, что Еврокомиссия призвала Россию незамедлительно разрешить лечение Алексея Навального за границей. Выступление представителя внешнеполитической службы Евросоюза Набиллы Массрали опубликовало агентство Reuters.
"Мы надеемся, что российские власти сдержат свои обещания разрешить безопасную и быструю транспортировку господина Навального за границу для получения медицинской помощи в соответствии с пожеланиями его семьи", — сказала она на брифинге.
- Российский оппозиционный политик, Владимир Кара-Мурза, несколько лет назад переживший два отравления, в интервью Би-би-си рассказал, что знаком с симптомами отравления Навального по собственному опыту. Он сказал, что и риторика властей в связи с отравлением Навального почти полностью совпадает с той, что была слышна в его случае. Так например, для объяснения тяжёлого состояния Навального были поначалу слышны утверждения, что он якобы злоупотребил алкоголем во время пребывания в Томске.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.