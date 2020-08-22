Самолёт с Алексеем Навальным приземлился в аэропорту Берлина

Медицинский самолёт, на борту которого находится оппозиционный российский политик Алексей Навальный, приземлился в аэропорту Берлина. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24. Навального должны доставить в госпиталь "Шарите" рядом с центром города. Его состояние — стабильное, передаёт немецкий таблоид Bild.

Утром в четверг Навальный возвращался в Москву из Томска. В самолёте ему стало плохо. Борт экстренно посадили в Омске. Навальный был доставлен в реанимацию и находится в коме.

Соратники Навального уверены, что он был отравлен. Врачи в Омске заявили, что им не удалось обнаружить вещество, которым это можно было бы сделать. Они заявили, что основной диагноз оппозиционера — нарушение обмена веществ.

Что вызвало это нарушение – не сообщается. К такому результату может привести и токсическое поражение. Семья Навального требовала вывезти больного на лечение за границу. Врачи в Омске в течение дня отказывались передавать пациента немецким коллегам, заявляя, что здоровье пациента находится в опасности.

Самолет за Навальным прислала организация Cinema for Peace Foundation — в 2018 году она доставила в Германию участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, у которого немецкие врачи обнаружили признаки отравления.