Поверх барьеров с Иваном Толстым. Неизвестное эссе Виктора Шкловского
Мы впервые знакомим с найденным эссе Виктора Шкловского, посвященным Апулии и Италии в целом. Оно было написано в 1968 году и до сих пор лежало в частном архиве. Публикатор и участник программы - Михаил Талалай.
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