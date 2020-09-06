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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Неизвестное эссе Виктора Шкловского

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Неизвестное эссе Виктора Шкловского
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. Неизвестное эссе Виктора Шкловского

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Мы впервые знакомим с найденным эссе Виктора Шкловского, посвященным Апулии и Италии в целом. Оно было написано в 1968 году и до сих пор лежало в частном архиве. Публикатор и участник программы - Михаил Талалай.

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