Музыка на Свободе. Viva, Мексика! Артемий Троицкий слушает мариачи
Музыка на Свободе. 6 сентября, 2020. Музыканты из Мексики. Рок-критик Артемий Троицкий с большой нежностью относится к этой латиноамериканской стране, не говоря уж о её музыке, традиционной и современной.
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