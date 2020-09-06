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Музыка на Свободе
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Музыка на Свободе

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Музыка на Свободе. Viva, Мексика! Артемий Троицкий слушает мариачи

Музыка на Свободе. Viva, Мексика! Артемий Троицкий слушает мариачи
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Музыка на Свободе. Viva, Мексика! Артемий Троицкий слушает мариачи

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Музыка на Свободе. 6 сентября, 2020. Музыканты из Мексики.​ Рок-критик Артемий Троицкий с большой нежностью относится к этой латиноамериканской стране, не говоря уж о её музыке, традиционной и современной.

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