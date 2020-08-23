Германские учёные изучили поведение коронавируса на концертах

В Германии, на арене в Лейпциге, прошли три экспериментальных концерта для изучения распространения коронавируса. Мероприятие организовали учёные из Галле-Виттенбергского университета. Перед зрителями выступал певец Тим Бенджко, пишет Deutsche Welle.

Для каждого из концертов был прописан отдельный сценарий. Первый напоминал мероприятия, которые проходили до пандемии. Во втором сценарии публика должна была соблюдать рекомендации по охране труде и технике безопасности. По третьему сценарию, было сокращено число зрителей, а расстояние между ними должно было быть не менее полутора метров.

Концерты посетили почти полторы тысячи человек. Перед посещением они сдали тест на COVID-19, в зале они были в масках. На зрителях были специальные датчики для отслеживания передвижений. Участникам эксперимента также выдали флуоресцентные дезинфицирующие средства. Так учёные хотят выяснить, к чему зрители прикасались особенно часто. Помимо этого, на арене с помощью дым-машин моделировали траекторию полета аэрозолей — частиц, которые способны переносить вирус.

На основании полученных данных учёные планируют создать математическую модель, с помощью которой можно будет оценить риски заражения коронавирусом на массовом мероприятии в закрытом помещении. Результаты исследования опубликуют осенью.

По последним данным, с начала пандемии коронавируса нового типа в мире выявлено более 23 миллионов случаев COVID-19. Умерли более 800 тысяч человек.